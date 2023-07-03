Происшествия

Актера из сериала «Король и Шут» осудили за драку с полицейским

В Санкт-Петербурге вынесли приговор актеру Антону Падерину, который обвинялся в драке с полицейским, сообщили в пресс-службе судов города.

Фото: Кинопоиск

Инцидент произошел в середине апреля текущего года в аэропорту «Пулково». Суд установил, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, когда у него произошла потасовка с инспектором, пишет FlashNord.

Отмечается, что последний намеревался препроводить мужчину в дежурную часть, когда Падерин толкнул полицейского. У правоохранителя выявили вывих руки. В настоящее время известно, что актер признал свою вину частично. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.

Напомним, что Антон Падерин сыграл роль продюсера Игоря «Панкера» Гудкова в сериале «Король и Шут».