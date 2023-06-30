Происшествия

81-летняя россиянка пыталась нанять киллера, чтобы убить участкового

81-летняя женщина искала киллера, чтобы убить местного участкового в Краснодаре.

Жительница Центрального микрорайона города решила заказать сотрудника полиции, больше месяца она расспрашивала друзей и знакомых, есть ли у них контакты в криминальном мире, и даже выкладывала объявления у себя в соцсетях, сообщает издание SHOT в своём Telegram-канале.

За услуги наёмного убийцы пенсионерка готова была заплатить 1 миллион рублей.

Столь активная и открытая подготовка к преступлению не могла остаться без внимания полиции. Сотрудники откликнулись на одно из объявлений пожилой женщины, встретились с ней и задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству», женщину отправили в СИЗО. Сейчас следствие выясняет, за что она так невзлюбила полицейского.