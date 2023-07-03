Происшествия

Житель Пскова может сесть в тюрьму за хранение спирта на миллион рублей

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за хранение спиртосодержащей продукции в особо крупном размере без лицензии (пункт «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина, не имея соответствующей лицензии на деятельность, связанную с хранением этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, хранил в целях сбыта спиртосодержащую продукцию на общую сумму 1 109 427 рублей.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.