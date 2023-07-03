Происшествия

Псковские пенсионерки сыграли на бирже и лишились 700 тысяч рублей

Псковским пенсионеркам мошенники предложили поиграть на бирже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Двум пожилым жительницам Пскова и Псковского района позвонили незнакомцы. Они предложили собеседницам воспользоваться возможностью получения прибыли и попытать счастья в игре на электронной бирже. Пенсионерки согласились.

Злоумышленники получили более 700 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены уголовные дела..