Происшествия

Случаи полной гибели лесных культур из-за пожаров зафиксировали в Псковской области

Случаи полной гибели лесных культур и молодняков вследствие лесных пожаров зафиксировали в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

«Площадь поврежденных участков составила 3,88 га. На их восстановление уйдет не менее пяти лет, а стоимость таких работ составит несколько сотен тысяч рублей», - отметили в комитете.

Жителей и гостей Псковской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов и помнить, к чему может привести неосторожность или халатность.