Происшествия

Жилой дом горел в Гдовском районе

Жилой дом выгорел в деревне Макарушино Гдовского района 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в доме. Два жилых дома и хозяйственную постройку удалось спасти.

В тот же день бесхозное строение горело на улице Урицкого в Невеле. Огонь повредил стены и кровлю строения. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Жилой дом удалось спасти.

Аналогичная причина привела к уничтожению строящегося дома для отдыха в деревне Ладеево Себежского района. Два других дома для отдыха пожарным удалось спасти.