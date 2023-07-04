Происшествия

Незаконную продажу иностранного парфюма пресекли в Пскове

Псковская транспортная прокуратура пресекла реализацию немаркированной парфюмерной продукции в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Транспортная прокуратура на основании поступившего обращения совместно с Псковской таможней и управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области провела проверку, в ходе которой установила, что осуществляющий свою деятельность в городе Пскове индивидуальный предприниматель на одном из розничных рынков города реализовывал иностранную парфюмерную продукцию без соответствующих документов и маркировки.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны). Ход его рассмотрения контролируется.

Реализация немаркированной продукции пресечена.