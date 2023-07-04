Происшествия

Псковича-ревнивца подозревают в избиении сожительницы до смерти

Псковича подозревают в избиении сожительницы до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в одном из нежилых помещений на переулке Олега Зобова в городе Пскове тела 38-летней местной жительницы поступило в правоохранительные органы 1 июля. По результатам проведенного медицинского судебного исследования получены данные, что женщина скончалась в результате травм. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, к преступлению причастен 31-летний сожитель потерпевшей, который в ночь на 1 июля приревновал возлюбленную к знакомому и избил ее. В результате полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.