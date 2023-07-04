Происшествия

«Возможна потеря памяти»: 47-летний мужчина пропал в Невеле

47-летний Владимир Енакиев пропал в Невеле, с 17 июня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Пропавший был одет в темную куртку, темные штаны и черные кроссовки. Возможно, что мужчина потерял память.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.