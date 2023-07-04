Происшествия

Великолучанина задержали за кражу продуктов

Мужчину задержали в Великих Луках по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на улице Зверева сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты общей стоимостью 2 750 рублей.

Для дальнейшего разбирательства великолучанина передали сотрудникам полиции.