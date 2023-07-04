Происшествия

Житель Порхова отправится в тюрьму за случайное убийство собутыльника

27-летнего жителя Порхова привлекли к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью и убийство по неосторожности (пункт «в» части 2 статьи 115 и часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

29 сентября подсудимый в состоянии алкогольного опьянения был гостях у своего знакомого в Порхове. В ходе ссоры с ним мужчина взял стеклянную бутылку объемом 0,5 литра и три раза ударил ею потерпевшего по голове, знакомый получил рану височной области головы.

30 октября подсудимый распивал спиртные напитки в компании с другим потерпевшим, они находились дома у злоумышленника в Порхове. Они поссорились на бытовой почве, в результате чего подсудимый взял деревянную табуретку и, удерживая двумя руками за ножки, ударил потерпевшего по голове и попросил его покинуть квартиру.

Однако знакомый уходить из гостей отказался. Злоумышленник вывел знакомого на лестничную площадку и четыре раза ударил его обутой в ботинок ногой: два раза по телу, один раз по голове и один раз по голени. Потерпевший упал на пол лестничной площадки и скончался от полученных травм на месте происшествия.

Подсудимый в судебном заседании полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции Российской Федерации. Гражданский иск по делу не заявлен.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного подсудимому приговором Порховского районного суда от 21 декабря 2022 года, мужчине окончательно назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.