Происшествия

Молдаванин пытался ввезти в Псковскую область лекарства для диабетиков, но попался таможенникам

Псковские таможенники обнаружили незадекларированные медицинские препараты на 2 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Гражданин Молдовы при въезде в РФ на российско-латвийской границе не задекларировал товар и не предъявил его таможенному контролю.

Сотрудники обнаружили в багажном отделении микроавтобуса среди вещей иностранца упаковки рецептурного лекарства, которое назначается только врачом.

Предварительная стоимость незадекларированного товара превышает 2,3 млн рублей.

В отношении молдаванина возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию).