Происшествия

Мошенники выманили у псковичей деньги под видом «правоохранителей»

Жители Псковской области стали жертвами мошенников и передали им в общей сложности более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Порховского и Великолукского районов неоднократно звонили незнакомцы, которые действовали под видом банковских служащих и правоохранителей. И под предлогом якобы предотвращения незаконного оформления кредита на собеседников мошенники завладели их деньгами.

Другие жители региона участвовали в Сети в операциях купли-продажи товаров, в том числе ноутбука и стройматериалов. Они тоже столкнулись с нечистыми на руку лицами, которые сумели ввести их в заблуждение и завладели их деньгами. Еще несколько доверчивых людей поддались на другие уловки злоумышленников и тоже потеряли сбережения.

Таким образом, потерпевшие не досчитались в общей сложности более 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в органы внутренних дел. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.