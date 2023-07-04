Происшествия

Жителю Палкинского района грозит до двух лет тюрьмы за сбыт самогона с сивушным маслом

Жителю Палкинского района грозит до двух лет тюрьмы за сбыт самогона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В мае 2023 года мужчина кустарным способом, без применения должной процедуры очистки, изготовил жидкость со спиртом домашней выработки. При этом он не обладал сведениями о ее качестве и безопасности, отметили в ведомстве.

Самогон мужчина хранил у себя дома с целью сбыта, что и осуществил уже 11 мая.

«Согласно заключению эксперта спиртосодержащая жидкость содержала сивушные масла в количестве, превышающем допустимые нормы. Подобные пищевые продукты представляют опасность для жизни и здоровья потребителей, признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются», – пояснили в прокуратуре.

Следствие продолжается.

Санкция части 1 статьи 238 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, ограничения свободы на срок до двух лет, принудительных работ на срок до двух лет, лишения свободы на тот же срок.