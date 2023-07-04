Происшествия

Россиянка погибла от удара шаровой молнии, пострадали двое детей

От удара шаровой молнии пострадали три человека в Воронежской области, одна женщина погибла.

Трагедия произошла в начале недели, сообщает RuNews24 со ссылкой на региональный минздрав. Обстоятельства происшествия не разглашаются.

Отмечается, что один пострадавший находится в ожоговом отделении областной больницы, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Один из детей в состоянии средней тяжести госпитализирован в Лискинскую райбольницу. Второго ребенка готовят к транспортировке в областную детскую клиническую больницу, его состояние крайне тяжелое.