Происшествия

Псковича задержали за кражу продуктов из магазина на улице Труда

Сотрудники Росгвардии задержали псковича за кражу продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. В торговый центр направился экипаж группы задержания.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 25-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.