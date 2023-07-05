Происшествия

Жилой дом подожгли ночью на улице Паровозной в Пскове

Жилой дом подожгли на улице Паровозной в Пскове в ночь с 5 на 6 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 3.38. В жилом доме огонь повредил ковер и строительные инструменты, также сгорел матрас, повреждены строительные материалы. Предположительная причина пожара – поджог. Спасти от огня удалось жилой дом.

Помимо этого, в 00.12 прошедшей ночью стало известно о пожаре в Аллейном переулке в Пскове. Неэксплуатируемое строение выгорело по всей площади, сгорела кровля. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.