Происшествия

Пенсионера ищут в гдовском лесу с 4 июля

Пожилой мужчина потерялся в лесу вблизи деревни Лядинки Гдовского района 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

5 июля от ОМВД России по Гдовскому району в МЧС поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков гражданина 1936 года рождения, потерявшегося в лесном массиве 4 июля. Пока мужчину найти не удалось.

Ранее сообщалось, что 47-летний Владимир Енакиев пропал в Невеле, с 17 июня его местонахождение неизвестно.