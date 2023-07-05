Происшествия

Безработная женщина украла велосипед у пенсионера в Дновском районе

Кражу велосипеда раскрыли в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 3 июля в деревне Филиппково Дновского района из дачного дома, принадлежащего пожилому жителю Санкт-Петербурга, похитили велосипед. Потерпевший сообщил о произошедшем в отделение полиции по Дновскому району.

Подозреваемая - безработная, ранее уже судимая за кражу местная жительница 1970 года рождения. Похищенное изъяли и вернули владельцу. По имеющимся сведениям, украденный велосипед эта гражданка намеревалась продать, но не успела.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.