Происшествия

Украинца с револьвером и винтовкой задержали на границе РФ в Псковской области

Гражданина Украины с револьвером и винтовкой задержали на границе России в Псковской области. Также он вёз с собой бинокль с коллекцией видеокамер.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Baza

42-летний мужчина за рулём микроавтобуса проходил досмотр на пункте пропуска «Бурачки» на границе с Латвией. Сотрудникам органов он сообщил, что ничего запрещённого не везёт, но сканирование автомобиля и досмотр показали обратное. В машине обнаружился револьвер Сафари, пневматическая винтовка, патроны, прицел, семь камер, пять роутеров, бинокль, системные блоки, ноутбуки и даже видеокарты, пишет Telegram-канал Baza.

«В ходе проведения досмотра транспортного средства в багажном отсеке, среди личных вещей, были обнаружены пневматические ружье и пистолет, прицел ночного видения для ружья, бинокль и более 80 комплектующих для компьютерной техники. Предварительная оценочная стоимость выявленных предметов около двух миллионов рублей. Выявленный товар передан сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.