Происшествия

Плохие результаты ЕГЭ стали причиной ухода из дома 16-летней школьницы

Плохие результаты ЕГЭ стали причиной ухода из дома 16-летней школьницы в Новгородской области. Ее искали на протяжении недели.

Девочка покинула свой дом по улице Героя Попова из-за неудовлетворительных результатов единого государственного экзамена, о чем сама она сообщила представителям Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел утром 27 июня, когда школьница вышла из дома и не вернулась. Волонтеры и полицейские активно проводили поиски, а 3 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства, что дало полиции больше полномочий в процессе розыска, пишет RuNews24.

Вечером 5 июля стало известно, что девушку нашли. Представители Следственного комитета выяснили, что все это время она проживала в заброшенном доме в деревне Федяково.