Происшествия

Худощавого мужчину в темной одежде разыскивают в Невельском районе

Владимира Енакиева 1976 года рождения разыскивают в городе Невель. О его местонахождении ничего неизвестно с 17 июня текущего года, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы: рост 160 см, волосы тёмно-русые, глаза карие, худощавого телосложения. Был одет в тёмную куртку и тёмные брюки, чёрные кроссовки.

«Если вы обладаете какой-либо полезной информацией, напишите об этом в сообщения группы либо в комментариях под данной записью», - призвали в группе поискового отряда.