Происшествия

Более 600 тысяч рублей псковичи передали мошенникам

Более шестисот тысяч рублей не досчитались двое жителей Пскова после телефонного общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 4 и 5 июля псковичке и псковичу позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. И под предлогом предотвращения попыток несанкционированного доступа к счетам собеседников завладели их сбережениями на общую сумму свыше шестисот тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.