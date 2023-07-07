Происшествия

Новгородец убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке

Житель Великого Новгорода убил возлюбленную и спрятал ее тело в бочке.

Фото: «112» / Telegram

23-летний мужчина еще 3 июля принес домой огромную емкость. Девушке сказал, что собирается хранить в ней химические удобрения. Однако все это время он планировал прятать там ее тело, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, он убил 23-летнюю сожительницу, труп спрятал в бочке и сбежал с места происшествия. Известно об этом стало, когда соседи вызвали полицейских, заподозрив неладное.

Зайдя в квартиру, оперативники обнаружили там тело погибшей — руки и ноги у нее были связаны, а во рту был кляп.

Видео: СК РФ

По версии следствия, девушку он убил еще в начале июня из-за ревности. Спустя пару дней, спрятал ее тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес на балкон. Другу он сказал, что в бочке находятся удобрения.

23-летнего убийцу задержали в квартире у своей знакомой.