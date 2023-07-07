Происшествия

Снаряды времён войны откопали искатели металла в невельском лесу

Взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны откопали искатели металла в лесу у деревни Борки Невельского района. Об этом они сообщили в группе «Невель - городской портал» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Vadim Markushev / «ВКонтакте»

«Решили метал покопать», - объяснил участник «раскопок».

В комментариях отметили, что находка похожа на артснаряд калибра 105 мм. «В лесах полно таких вещей после Великой Отечественной войны», - написал мужчина.

Также подписчики призвали копателей обратиться с находкой в МЧС.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).