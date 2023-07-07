Происшествия

Мать попыталась утопить сына после ссоры с его отцом в Ленобласти

63-летний житель посёлка Рощино Ленинградской области обратился в полицию 8 июля с заявлением о том, что его бывшая сожительница пыталась утопить их общего ребёнка, о чем сообщила ему по телефону.

Прибывший на место наряд обнаружил четырёхлетнего мальчика и 30-летнюю мать. Женщина пояснила, что после конфликта с отцом ребёнка пыталась утопить в ванной их сына, но после того, как он начал захлёбываться, испугалась и вызвала скорую помощь, сообщает 78.ru.

В результате мальчика на скорой помощи доставили в детскую больницу. Врачи диагностировали у него состояние после удушения и утопления в пресной воде. Оказав необходимую помощь, ребёнка отпустили в состоянии средней тяжести вместе с отцом. Мать была доставлена в психиатрическую больницу им. Скворцова-Степанова. Проводится проверка.