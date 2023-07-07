Происшествия

Два пенсионера из Псковской области отдали мошенникам девять миллионов рублей

Злоумышленники ввели в заблуждение двух пенсионеров из Пскова и Великих Лук и завладели их деньгами на общую сумму порядка девяти миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пожилой псковичке и пенсионеру из Великих Лук звонили незнакомцы, которые действовали под видом банковских служащих и правоохранителей. И под предлогами якобы предотвращения незаконного оформления кредита и несанкционированного доступа к счетам собеседников мошенники завладели деньгами жителей области.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных по данным фактам уголовных дел.

«Если вам звонят подозрительные незнакомцы, кем бы они не представлялись, сразу же прекратите этот разговор и положите трубку», - посоветовали в полиции.