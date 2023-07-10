Происшествия

Парилка сгорела в жилом доме в псковской деревне Ветошка

Пожар в парильном помещении произошел в деревне Ветошка Псковского района в ночь с 8 на 9 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Лесной сообщили в 00.25.

В жилом доме в парильном помещении огонь повредил стены и потолок.

Причиной, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Спасти от огня удалось жилой дом.

Поимо этого, 8 июля в 15.53 стало известно о возгорании в доме №28 (блок 518) на улице Малышева в Великих Луках. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на пятом этаже выгорела комната. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Спасти при пожаре удалось две комнаты.

Два пожара были зарегистрированы 9 июля. В 13.01 в МЧС сообщили о возгорании в деревне Паклинский Хутор Дновского района. Там сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Спасли от огня жилой дом и хозяйственную постройку.

А в 13.55 стало известно о пожаре в садовом некоммерческом товариществе «Восток» Псковского района. Там также сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети внутри хозяйственной постройки.