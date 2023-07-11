Происшествия

Садовый дом сгорел в палкинской деревне из-за короткого замыкания

Садовый дом сгорел в деревне Мольгино Палкинского района в ночь с 10 на 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 00:34. Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Усилиями пожарных спасены жилой дом и три хозяйственные постройки.

Помимо этого, 10 июля в 21:48 в деревне Бояриново Себежского района произошел пожар, в результате которого сгорела пристройка, в надворной постройке сгорела кровля. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки. При ликвидации пожара спасены два жилых дома и четыре хозяйственные постройки.

«Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание граждан на необходимость обеспечения требуемого уровня безопасности сетей на этапе электромонтажа и при их эксплуатации. Несоблюдение правил электробезопасности может грозить возникновением пожара», - добавили в ведомстве.