Происшествия

Безработный пскович силой отобрал кошелек у пенсионера

36-летний безработный ограбил пенсионера в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 7 июля у дома на улице Бастионной неизвестный мужчина с применением насилия похитил у 74-летнего прохожего кошелек с 50 тысячами рублей, а затем скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №2 в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Это безработный, ранее судимый за кражу пскович 1987 года рождения.

В отношении фигуранта в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.