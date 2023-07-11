Происшествия

Двух пенсионерок нашли спасатели в псковском лесу

Две пенсионерки потерялись в лесу в Псковском районе 10 июля. К вечеру женщин удалось найти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

10 июля от ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков гражданок 1951 и 1956 годов рождения, потерявшихся в лесном массиве вблизи деревни Фомкино Псковского района.

В 20:45 на место выехали специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова. По состоянию на 23:00 поисковые работы были завершены, женщин удалось найти.