Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу мужского жилета

Мужчину задержали в Пскове по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1998 года рождения, который похитил из торгового зала мужской жилет.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.