Происшествия

Российские врачи извлекли из головы мужчины огромного червя. ФОТО

Врачи городской больницы №1 в Новороссийске извлекли из-под кожи у пациента огромного червя.

Фото: Городская больница №1 Новороссийска

Мужчина обратился в медицинской учреждение с жалобой на болезненную припухлость на лбу. Врачи заподозрили гнойное воспаление, поэтому госпитализировали пациента в отделение челюстно-лицевой хирургии и вскрыли фурункул. Внутри медики обнаружили 15-сантиметрового червя, сообщает местное издание «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу больницы.

Оказалось, что червь-паразит поселился в подкожно-жировой клетчатке человека.

Врачи отметили, что разносчиками дирофиляриоза являются комары. Насекомое кусает инфицированное животное, в его хоботке остаются личинки паразита, которые он затем также при укусе передает человеку.

На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, после операции продолжает лечение в условиях дневного стационара.

Червь-паразит теперь экспонат в ординаторской челюстно-лицевого отделения городской больницы.