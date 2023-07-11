Происшествия

Крымчанин показал непристойные жесты псковским полицейским и попал под суд

Жителя Республики Крым привлекли к административной ответственности в Псковском районе за мелкое хулиганство (по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Находясь в общественном месте у здания ОМВД России по Псковскому району, мужчина выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, хватал их за руки, показывал непристойные жесты, пытался учинить драку, на замечания не реагировал. Своими действиями выражал явное неуважение к обществу, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, отметили в пресс-службе.

В судебном заседании мужчина установленные судом обстоятельства не оспаривал, полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.