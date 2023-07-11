Происшествия

20 минометных мин нашли в Псковской области за сутки

18 минометных мин нашли вблизи деревни Александрово Себежского района 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Для идентификации взрывоопасных предметов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. Калибр минометных мин составил 82 мм.

Помимо этого, две миномётные мины калибра 82 мм обнаружили вблизи деревни Ершово Псковского района. На место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).