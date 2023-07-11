Происшествия

Бродячая собака напала на ребенка в пыталовском поселке

Прокуратура Пыталовского района принимает меры к взысканию компенсации морального вреда в интересах несовершеннолетнего, подвергшегося нападению собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Фото: архив ПЛН

Местная жительница обратилась в районную прокуратуру, ведомство провело проверку. Было установлено, что в мае вблизи поселка Белорусский Пыталовского района ребенок подвергся нападению бродячей собаки, в результате пострадавший получил телесные повреждения.

Поскольку полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Пыталовского района осуществляется администрацией района, прокуратура направила в Пыталовский районный суд заявление о взыскании компенсации морального вреда с администрации района в пользу потерпевшего.

Исковое заявление находится на рассмотрении.