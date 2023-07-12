Происшествия

Шестилетний ребенок сошел с ума, увидев, как мать зарезала отца

У ребенка из Омской области развилось психическое расстройство после того, как мать зарезала отца у него на глазах. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В Омской области будут судить жительницу села Андреевка Омского района, из-за которой сошел с ума ее сын. 25 декабря 2022 года 44-летняя женщина набросилась на своего 59-летнего супруга с ножом, причиной нападения стала ревность. От полученных травм мужчина скончался, отмечается, что убийство произошло на глазах у шестилетнего сына пары, пишет «Газета.ру».

«В ходе следствия выяснилось, что у 6-летнего сына обвиняемой, ставшего очевидцем преступления, развилось психическое расстройство, что было подтверждено заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении обвиняемой в убийстве мужа возбуждено уголовное дело, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего», ребенок был изъят из семьи.