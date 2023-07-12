Происшествия

Мужчина обокрал автомобиль великолукской полиции

Великолучанин предстанет перед судом за совершение шести краж из магазинов, квартиры знакомого, а также полицейского автомобиля. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе следствия установлено, что в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года великолучанин совершил четыре кражи (продуктов питания, алкогольной продукции, средств личной гигиены) из торговых организаций городов, а также украл телевизор и системный блок из квартиры знакомого.

Кроме того, в середине апреля мужчина, проживая в съемной квартире, поругался с хозяйкой. Последняя вызвала наряд полиции. Пока сотрудники полиции опрашивали заявительницу, мужчина открыл служебный автомобиль сотрудников полиции, откуда похитил имущество, принадлежащее отделу полиции города Великие Луки.

Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города.