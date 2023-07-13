Происшествия

Серийный вор предстанет перед судом в Великих Луках

Великолучанин предстанет перед судом за 23 кражи продуктов питания, алкогольной продукции и средств личной гигиены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе следствия установили, что в период с ноября 2021 года по конец января 2023 года великолучанин совершил 23 кражи продуктов питания, алкогольной продукции и средств личной гигиены из торговых организаций Великих Лук, Порхова, Локни, Пушкинских Гор, Опочки, Пыталово, Невеля, Плюсского района и Пскова. Общий ущерб, причиненный мужчиной, составил около 100 000 рублей. Похищенное имущество он употреблял сам, а также продавал незнакомым.

Прокурор города Великие Луки направил в суд уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и статьи 158.1 УК РФ (мелкое хищение) в отношении 35-летнего жителя города.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, санкция статьи 158.1 УК РФ - наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.