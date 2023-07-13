Происшествия

В Пскове полицейские задержали незнакомца с телевизором в руках, он оказался вором

Псковские полицейские задержали незнакомца с телевизором в руках в ночь с 11 на 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Патрульный экипаж во дворе дома на улице Яна Фабрициуса обратил внимание на неизвестного мужчину, который нес в руках телевизор и сумку. На вопросы полицейских незнакомец давал путаные и невразумительные ответы. Пояснял, что якобы переезжает на новое место жительства. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

В итоге было установлено, что этот безработный пскович 1995 года рождения подозревается в краже телевизора, ноутбука, игровой приставки и сотового телефона из квартиры дома на улице Металлистов в Пскове. Причиненный ущерб по предварительным данным составил 60 тысяч рублей.

По версии следствия, владелец этих вещей случайно познакомился на улице с гражданином, пригласил его к себе домой, где они и отпраздновали новое знакомство.

«А когда радушный хозяин квартиры заснул – гость, прихватив все ценное, что ему под руки попало, скрылся. И намеревался в дальнейшем распорядиться краденым по своему усмотрению. Однако его планы нарушили бдительные полицейские. Все похищенное изъято. Причем, когда сотрудники полиции прибыли к потерпевшему, - он даже еще не знал, что его обокрали», – отметили в ведомстве.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по факту кражи. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.