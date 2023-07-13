Происшествия

Судимый житель Новосокольнического района сядет в тюрьму за кражу алкоголя

Ранее судимого жителя Новосокольнического района привлекли к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в помещение (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В июне подсудимый в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник внутрь гаража, откуда тайно похитил деньги и бутылку коньяка, чем причинил потерпевшему имущественный ущерб.

В судебном заседании подсудимый признал вину и подтвердил обстоятельства совершения преступления.

С учётом данных о личности и обстоятельств дела мужчина признан судом виновным, по совокупности приговоров ему назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.