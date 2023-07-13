Происшествия

Псковича подозревают в сексуальном насилии над ребенком

Жителя Псковского района заключили под стражу из-за подозрения в насильственных действиях сексуального характера в отношении человека, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ходатайство органов следствия об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца рассмотрел Псковский районный суд. В ходе рассмотрения материала сторона защиты заявила ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении не признал.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты. В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.