Происшествия

Следствие задержало замглавы Минцифры РФ Паршина по делу о получении взятки — суд

Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом зарегистрировано ходатайство следствия об избрании Паршину меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказал собеседник агентства.

О дате рассмотрения ходатайства в суде пока не сообщали.

За получение должностным лицом особо крупной взятки предусмотрено наказание - от 8 до 15 лет лишения свободы.

Максим Паршин был назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 16 августа 2018 года. До этого с 2002 по 2013 годы работал в министерстве экономического развития России, где отвечал за развитие электронных госуслуг. В 2013 году был заместителем генерального директора «Почты России», затем с 2014 по 2015 годы занимал должность заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости, а с 2016 по 2018 годы — должность директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.