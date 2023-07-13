Происшествия

Баня горела в псковском садовом товариществе

Баня горела в СНТ «Псковитянка» Псковского района 14 июля. Дровяник загорелся, предположительно, из-за аварийного режима работы электросети, сгорела кровля бани. Как уточнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, при ликвидации пожара удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ранее, 13 июля, баня выгорела в деревне Бубново Пустошкинского района. Предположительной причиной стала неисправность печной трубы.

Также бесхозное строение сгорело в результате пожара в деревне Алехново Великолукского района. Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строение.