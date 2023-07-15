Происшествия

Мать годовалого ребенка, найденного у жилого дома в Москве, заявила, что он выпал из окна

Прокуратура Москвы сообщила, что установила личность матери ребенка, которого прохожие обнаружили на газоне рядом с жилым домом на Сельскохозяйственной улице. 24-летняя женщина заявила, что ее годовалый сын оказался на улице, выпав из окна с четвертого этажа.

«24-летняя женщина и малолетний мальчик (один год) проживают в квартире жилого дома на улице Сельскохозяйственной. Со слов женщины она с ребенком находилась в квартире, уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты четвертого этажа»,— цитирует заявление столичной прокуратуры «Коммерсантъ».

Уточняется, что на улице ребенка обнаружила проходившая мимо женщина. Мальчик был госпитализирован. Прокуратура сообщала, что видимых повреждений на теле ребенка нет. Ведомство проводит проверку по факту данного инцидента.