Происшествия

Более 20 преступлений удалось раскрыть в рамках операции «Быт» в Псковской области

23 преступления превентивной направленности удалось раскрыть в рамках операции «Быт», которую проводили на территории Псковской области в первой декаде июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В проведении оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе совершаемых лицами, состоящими на профилактическом учёте территориальных органов МВД России на районном уровне, приняли участие 252 сотрудника полиции, 42 представителя общественности, здравоохранительных и образовательных учреждений.

«Провели отработку жилого сектора в городах и сельских населенных пунктах путем поквартирного и подворного обхода жилого сектора. Отработаны квартиры и частные домовладения, в которых допускается систематическое распитие спиртных напитков», – рассказали в полиции.

По месту жительства проверили 1195 лиц, состоящих на профилактическом учете ОВД, из них 545 - освободившихся из мест лишения свободы, 375 граждан, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 178 родителей и законных представителей несовершеннолетних, 105 больных алкоголизмом, состоящих на учёте в медицинских организациях и ОВД.

В рамках ОПМ раскрыли 23 преступления превентивной направленности, в том числе 6 по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), по 5 преступлений по статьям 116.1 (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость) и 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) 4 по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 3 по статье 116 УК РФ (побои).

К административной ответственности за причинение побоев и ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей привлекли 81 правонарушителя. В ходе проведения мероприятий на профилактический учет ОВД инициативно поставили 11 лиц, из них 6 допускающих правонарушения в быту.

Совместно с органами образования и социальной сферы проверялись неблагополучные семьи, о которых имеется информация о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, а так же возможном применении насилия в семье. Выявлено и поставлено на учет 5 родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по их воспитанию.

Физическим лицам объявили 31 официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений в семейно-бытовой сфере.