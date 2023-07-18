Происшествия

10 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Пскове, пострадали двое пенсионеров

Двое пенсионеров пострадали при пожаре в пятиэтажном доме №69 на улице Труда в Пскове 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома поступила в 6:00. Выгорела комната размером 3х6 метров, квартира закопчена.

Женщину и мужчину 1949 года рождения доставили в Псковскую городскую больницу. Спасатели эвакуировали 10 человек, из их 2 ребенка.

Предполагается, что причиной пожара стал аварийный режим работы зарядного устройства мобильного телефона.