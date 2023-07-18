Происшествия

Минометную мину нашли в невельском лесу

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе 17 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в лесном массиве вблизи деревни Усть-Долыссы идентифицировала минометную мину калибра 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).