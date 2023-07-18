Происшествия

О контролируемом подрыве авиабомбы предупредили псковичей

В районе поселка Учхоз обнаружили взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Такая информация поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Сотрудники ФГКУ «Невский Краснознаменный Ордена Жукова спасательный центр МЧС России имени Ленсовета» 18 июля в 15:25 идентифицировали его как авиационную бомбу ФАБ-50.

Находку транспортируют на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва в период с 15:30 по 17:00.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).