Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
учеба в ПАТК
Муниципальная реформа FAQ
Купе-кроссовер Geely Tugella
удобное страхование
Интересные места отдыха в Псковской области
Господин Рейтингомер
университет профсоюзов
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Княгиня Ольга
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
 
 
 
ещё Происшествия 20.07.2023 08:154 Продажу личной информации клиентов пресекли сотрудники ФСБ по Псковской области 24.07.2023 15:240 Телефонные мошенники получили от псковичей более 700 тысяч рублей 24.07.2023 14:230 Жилой дом и хозяйственную постройку спасли от огня в Псковском районе 24.07.2023 12:200 Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области 24.07.2023 11:340 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса 24.07.2023 10:550 Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе
 
 
 
Самое популярное 17.07.2023 16:1840 Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 18.07.2023 07:250 Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов 20.07.2023 10:534 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 18.07.2023 11:340 С погибшим в ходе спецоперации военнослужащим простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жилой дом и хозяйственную постройку спасли от огня в Псковском районе

24.07.2023 14:23|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом и хозяйственную постройку смогли спасти от распространения огня в деревне Черноручевье Псковского района 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В МЧС о пожаре сообщили в 16.27. В деревянной рубленой хозяйственной постройке огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Жилой дом и хозяйственную постройку от огня удалось спасти. 

Помимо этого, в этот же день в 11.08 стало известно о пожаре на улице Рагозино в Печорах. В хозяйственной постройке огонь повредил помещение парной и наружную стену, помещение закопчено. 
Причиной, по предварительной информации, стал аварийный режим работы электрооборудования внутри бани. 
Спасти от огня удалось также жилой дом и хозяйственную постройку.

В 12.58 в МЧС сообщили о возгорании в доме №4 на улице Лесной в Новосокольниках В жилом доме сгорела кровля. 
Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

22 июля в 15.26 стало известно о пожаре на улице Дружбы в деревне Крестилово Локнянского района. Сгорели два бесхозных строения. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 18.45 на участке №55 в СНТ «Лазурный» Великолукского района выгорело парное помещение в хозяйственной постройке. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасли от огня баню, жилой дом, хозяйственную постройку.

Теги: #пожар #регион60 #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 319 человек
24.07.2023, 15:430 Мультимедийное шоу «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде 24.07.2023, 15:390 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля. ВИДЕО 24.07.2023, 15:240 Телефонные мошенники получили от псковичей более 700 тысяч рублей 24.07.2023, 15:150 23-й выпуск проекта «Истфакт»: Княгиня Ольга
24.07.2023, 15:030 Нетрезвого водителя остановили в Порхове 24.07.2023, 14:470 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника. ВИДЕО 24.07.2023, 14:400 Торжественный молебен в память о княгине Ольге прошел в Пскове 24.07.2023, 14:230 Жилой дом и хозяйственную постройку спасли от огня в Псковском районе
24.07.2023, 14:190 ФК «Псков» встретится с «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России 2 августа 24.07.2023, 14:070 Более 3 млн клиентов билайна выбрали тариф UP 24.07.2023, 13:470 Псковские гребцы завоевали «серебро» и «бронзу» на первенстве России 24.07.2023, 13:360 Лилии и дельфиниумы украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО
24.07.2023, 13:251 Количество мест в гостевых домах хотят ограничить в России 24.07.2023, 13:140 Княгиню Ольгу предложили сделать покровительницей беспилотных войск 24.07.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.07.2023, 13:030 Александр Котов подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании
24.07.2023, 12:550 Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове 24.07.2023, 12:540 Территорию псковского кафе включили в маршрут рейдов УМВД после жалобы соседей 24.07.2023, 12:480 Поезд по маршруту Оредеж – Дно отменят 28 июля 24.07.2023, 12:470 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля
24.07.2023, 12:440 Пушкинский заповедник напоминает об июльском «санитарном вторнике» 24.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 24.07.2023, 12:310 Композитор Николай Мишуков представил в Пскове свои новые песни 24.07.2023, 12:200 Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области
24.07.2023, 12:110 Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля 24.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым 24.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 июля 24.07.2023, 11:550 Псковичку могут выселить из квартиры за нарушение санитарных норм
24.07.2023, 11:440 Зарплату ниже МРОТ начисляют сотрудникам предприятия в Локне 24.07.2023, 11:340 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса 24.07.2023, 11:240 Почти 5 миллионов рублей планируют потратить на снос деревьев в Пскове 24.07.2023, 11:130 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы
24.07.2023, 11:072 Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области 24.07.2023, 10:580 Псковский торг: За «Нивой» банки грохотали 24.07.2023, 10:550 Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе 24.07.2023, 10:370 Более 200 старинных фотографий Пскова собрали благодаря библиотечному проекту
24.07.2023, 10:270 Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю 24.07.2023, 10:170 140 минометных мин нашли вблизи здания в Невеле 24.07.2023, 10:110 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника 24.07.2023, 10:000 Жилой дом и два автомобиля горели в невельской деревне
24.07.2023, 09:440 СОБЫТИЕ: День города Пскова - 2023 24.07.2023, 09:301 Ozon предложит осужденным работу на складах 24.07.2023, 09:280 В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников по нежилым зданиям 24.07.2023, 09:150 Бренды с названием «зеленый» предложили не приравнивать к органике
24.07.2023, 09:000 Самый низкий уровень домогательств на работе зафиксировали в СЗФО 24.07.2023, 08:400 Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в Псковской области 24.07.2023, 08:210 День памяти святой равноапостольной княгини Ольги отмечают 24 июля 24.07.2023, 08:100 Центробанк зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр
24.07.2023, 07:550 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по численности среднего класса 24.07.2023, 07:350 Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан 24.07.2023, 07:191 Какие продукты опасно брать на пикник летом, объяснила диетолог 24.07.2023, 07:000 Атлантические циклоны вместе с дождями принесут тепло на Северо-Запад
23.07.2023, 22:000 Почти 90% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений 23.07.2023, 21:172 Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове 23.07.2023, 20:550 Игорь Иванов: Мы обязаны сохранять историю и наследие Пскова 23.07.2023, 20:320 Финал Кубка Псковской области по футболу прошел на стадионе «Машиностроитель»
23.07.2023, 20:200 Профсоюзная команда заняла первое место в соревнованиях по гребле 23.07.2023, 20:020 Продажи новых электромобилей в России выросли на 244% 23.07.2023, 19:420 Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днем города 23.07.2023, 19:250 Умер один из первых исполнителей песни «День Победы» Эдуард Лабковский
23.07.2023, 19:040 Летний кубок по FIFA 23 разыграли в Пскове 23.07.2023, 18:420 Пенсионеров предупредили, какие льготы сгорят, если не взять их вовремя 23.07.2023, 18:221 Молодежный вечер танцев проходит в Пскове 23.07.2023, 17:560 Торжественный церемониал прошёл у Вечного огня в годовщину освобождения Пскова
23.07.2023, 17:320 Александр Борисов: Псков хранит тысячелетнюю историю подвигов 23.07.2023, 17:101 Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в 2024 году 23.07.2023, 16:480 Велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Куньинском районе 23.07.2023, 16:254 Названа сумма ущерба от преступлений в России
23.07.2023, 16:031 Росгвардейцы почтили память защитников города Пскова 23.07.2023, 15:410 Областные соревнования по воркауту прошли в Пскове 23.07.2023, 15:200 Россияне в три раза чаще стали обращаться к перегонщикам автомобилей 23.07.2023, 14:550 Александр Козловский: Наши земляки мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость города и страны
23.07.2023, 14:350 Россиянам напомнили о популярном виде мошенничества 23.07.2023, 14:120 Водитель пострадал после съезда в кювет в Великолукском районе 23.07.2023, 13:500 Выставка ретротехники прошла на площади Ленина в Пскове 23.07.2023, 13:250 До +24°C прогнозируют в Псковской области 24 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru