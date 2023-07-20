Происшествия

Жилой дом и хозяйственную постройку спасли от огня в Псковском районе

Жилой дом и хозяйственную постройку смогли спасти от распространения огня в деревне Черноручевье Псковского района 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 16.27. В деревянной рубленой хозяйственной постройке огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке. Жилой дом и хозяйственную постройку от огня удалось спасти.

Помимо этого, в этот же день в 11.08 стало известно о пожаре на улице Рагозино в Печорах. В хозяйственной постройке огонь повредил помещение парной и наружную стену, помещение закопчено.

Причиной, по предварительной информации, стал аварийный режим работы электрооборудования внутри бани.

Спасти от огня удалось также жилой дом и хозяйственную постройку.

В 12.58 в МЧС сообщили о возгорании в доме №4 на улице Лесной в Новосокольниках В жилом доме сгорела кровля.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

22 июля в 15.26 стало известно о пожаре на улице Дружбы в деревне Крестилово Локнянского района. Сгорели два бесхозных строения. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В тот же день в 18.45 на участке №55 в СНТ «Лазурный» Великолукского района выгорело парное помещение в хозяйственной постройке. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасли от огня баню, жилой дом, хозяйственную постройку.